丹麥克朗兌塞舌爾盧比匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌塞舌爾盧比的匯率目前為2.001，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.678%。

在過去一星期，丹麥克朗兌塞舌爾盧比的匯率波動，在22-07-2024高見2.153，並在26-07-2024低見1.942。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了5.332%。