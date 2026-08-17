سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى رييلس الكمبودية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى رييلس الكمبودية حاليًا 626.69 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.194% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.159% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى رييلس الكمبودية بين أعلى مستوى 628.201 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 623.516 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.179%.