丹麥克朗兌柬埔寨瑞爾匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌柬埔寨瑞爾的匯率目前為597.554，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.242%。

在過去一星期，丹麥克朗兌柬埔寨瑞爾的匯率波動，在23-07-2024高見600.043，並在25-07-2024低見596.414。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.141%。