История обменного курса датская крона–камбоджийские риели

Обменный курс датские кроны/камбоджийские риели сейчас составляет 583,576, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.205% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 595,413, и минимумом, равным 582,356, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.