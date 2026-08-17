سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الشلنات الكينية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الشلنات الكينية حاليًا 20.0657 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.275% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.416% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الشلنات الكينية بين أعلى مستوى 20.099 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 19.9069 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.239%.