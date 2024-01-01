丹麥克朗兌肯雅先令匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌肯雅先令的匯率目前為18.997，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.795%。

在過去一星期，丹麥克朗兌肯雅先令的匯率波動，在25-07-2024高見19.357，並在21-07-2024低見18.847。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了1.279%。