История обменного курса датская крона–кенийские шиллинги

Обменный курс датские кроны/кенийские шиллинги сейчас составляет 18,533, отражая изменение в размере -0.302% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.042% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 18,903, и минимумом, равным 18,484, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.