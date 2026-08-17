سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الكراث الألباني

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الكراث الألباني حاليًا 12.4132 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.033% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.220% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الكراث الألباني بين أعلى مستوى 12.4537 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 12.4103 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.241%.