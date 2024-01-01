История обменного курса датская крона–албанские леки

Обменный курс датские кроны/албанские леки сейчас составляет 13,162, отражая изменение в размере 0.015% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.058% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/албанские леки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 13,196, и минимумом, равным 13,072, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.728%.