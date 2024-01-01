丹麥克朗兌阿爾巴尼亞列克匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌阿爾巴尼亞列克的匯率目前為13.441，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.015%。

在過去一星期，丹麥克朗兌阿爾巴尼亞列克的匯率波動，在23-07-2024高見13.468，並在25-07-2024低見13.431。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.215%。