阿爾巴尼亞列克兌丹麥克朗匯率歷史紀錄

今日，阿爾巴尼亞列克兌丹麥克朗的匯率目前為0.074，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾巴尼亞列克的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.014%。

在過去一星期，阿爾巴尼亞列克兌丹麥克朗的匯率波動，在25-07-2024高見0.074，並在23-07-2024低見0.074。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.216%。