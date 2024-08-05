بيزو تشيلي إلى الزلوتي البولندي Historical Exchange Rates

Welcome to the بيزو تشيلي إلى الزلوتي البولندي history summary. This is the بيزو تشيلي (CLP) إلى الزلوتي البولندي (PLN) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CLP and PLN historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.

1,000 clp
4.24 pln

$1.000 CLP = zł0.004239 PLN

Mid-market exchange rate at ١٢ أغسطس ٢٠٢٤

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بيزو تشيلي إلى الزلوتي البولندي exchange rate history

The exchange rate for بيزو تشيلي إلى الزلوتي البولندي is currently ٠٫٠٠٤ today, reflecting a -0.154% change since yesterday. Over the past week, the value of بيزو تشيلي has remained relatively stable, with a 2.016% increase compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of بيزو تشيلي إلى الزلوتي البولندي has fluctuated between a high of ٠٫٠٠٤ on 09-08-2024 and a low of ٠٫٠٠٤ on 05-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 05-08-2024, with a -1.648% decrease in value.

Top currencies on ١٢ أغسطس ٢٠٢٤

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10.7841.3731.3250.9161.51918.8141.664
1 GBP1.27611.7521.6911.1681.93924.0122.124
1 CAD0.7280.57110.9650.6671.10613.7031.212
1 SGD0.7550.5911.03610.6911.14714.21.256

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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