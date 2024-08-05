بيزو تشيلي إلى ليسوتو Historical Exchange Rates
Welcome to the بيزو تشيلي إلى ليسوتو history summary. This is the بيزو تشيلي (CLP) إلى ليسوتو (LSL) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CLP and LSL historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
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بيزو تشيلي إلى ليسوتو exchange rate history
The exchange rate for بيزو تشيلي إلى ليسوتو is currently ٠٫٠٢٠ today, reflecting a -0.377% change since yesterday. Over the past week, the value of بيزو تشيلي has remained relatively stable, with a 0.477% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of بيزو تشيلي إلى ليسوتو has fluctuated between a high of ٠٫٠٢٠ on 09-08-2024 and a low of ٠٫٠١٩ on 05-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 05-08-2024, with a -1.734% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى لوتي ليسوتو
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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