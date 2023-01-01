دولار بليزي إلى روبية موريشية

تحويل BZD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
٢٢٬١٥١٫١٠ mur

1.00000 BZD = 22.15110 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:46 UTC
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BZD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065488.57471.438181.662090.964218.1977
1GBP1.1554711.2311102.3511.661861.920591.114121.0279
1USD0.93860.812282183.13751.34991.560060.90517.0806
1INR0.01128990.009770340.012028310.0162370.01876480.01088560.20545

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بليز

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Mauritian Rupee
1 BZD22.15110 MUR
5 BZD110.75550 MUR
10 BZD221.51100 MUR
20 BZD443.02200 MUR
50 BZD1107.55500 MUR
100 BZD2215.11000 MUR
250 BZD5537.77500 MUR
500 BZD11075.55000 MUR
1000 BZD22151.10000 MUR
2000 BZD44302.20000 MUR
5000 BZD110755.50000 MUR
10000 BZD221511.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار بليز
1 MUR0.04514 BZD
5 MUR0.22572 BZD
10 MUR0.45144 BZD
20 MUR0.90289 BZD
50 MUR2.25723 BZD
100 MUR4.51445 BZD
250 MUR11.28612 BZD
500 MUR22.57225 BZD
1000 MUR45.14450 BZD
2000 MUR90.28900 BZD
5000 MUR225.72250 BZD
10000 MUR451.44500 BZD