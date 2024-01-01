Белизские доллары в маврикийские рупии
Сконвертируйте BZD в MUR по реальному обменному курсу
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|1 BZD в MUR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|24,5834
|24,5834
|Низкий
|23,2846
|22,9414
|В среднем
|23,8880
|23,6061
|Изменить
|-0.87%
|-1.78%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BZD к MUR
За последние 30 дней максимальный курс BZD к MUR составил 24,5834, а минимальный — 23,2846. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 23,8880. Изменение курса BZD к MUR в процентном соотношении составило -0.87.
За последние 90 дней максимальный курс BZD к MUR составил 24,5834, а минимальный — 22,9414. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 23,6061. Изменение курса BZD к MUR в процентном соотношении составило -1.78.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в маврикийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Белизский доллар / Маврикийская рупия
|1 BZD
|23,28460 MUR
|5 BZD
|116,42300 MUR
|10 BZD
|232,84600 MUR
|20 BZD
|465,69200 MUR
|50 BZD
|1 164,23000 MUR
|100 BZD
|2 328,46000 MUR
|250 BZD
|5 821,15000 MUR
|500 BZD
|11 642,30000 MUR
|1000 BZD
|23 284,60000 MUR
|2000 BZD
|46 569,20000 MUR
|5000 BZD
|116 423,00000 MUR
|10000 BZD
|232 846,00000 MUR