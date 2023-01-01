1 белизский доллар в маврикийские рупии

Сконвертируйте BZD в MUR по реальному обменному курсу

1 bzd
22.23 mur

1.00000 BZD = 22.22550 MUR

Среднерыночный курс в 17:13 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса BZD к MUR

1 мин. назад 1 BZD → 0 MUR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859151.0730589.00011.454141.671030.9589518.3951
1GBP1.1639411.24895103.5891.692511.944951.1161621.4105
1USD0.931950.800673182.94121.355151.557270.893717.1428
1INR0.01123590.00965350.012056710.01633870.01877560.01077510.206686

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for белизский доллар

BZD в USD

BZD в ZAR

BZD в CAD

BZD в INR

BZD в SGD

BZD в GBP

BZD в AUD

BZD в NZD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Белизский доллар / Маврикийская рупия
1 BZD22.22550 MUR
5 BZD111.12750 MUR
10 BZD222.25500 MUR
20 BZD444.51000 MUR
50 BZD1111.27500 MUR
100 BZD2222.55000 MUR
250 BZD5556.37500 MUR
500 BZD11112.75000 MUR
1000 BZD22225.50000 MUR
2000 BZD44451.00000 MUR
5000 BZD111127.50000 MUR
10000 BZD222255.00000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Белизский доллар
1 MUR0.04499 BZD
5 MUR0.22497 BZD
10 MUR0.44993 BZD
20 MUR0.89987 BZD
50 MUR2.24966 BZD
100 MUR4.49933 BZD
250 MUR11.24832 BZD
500 MUR22.49665 BZD
1000 MUR44.99330 BZD
2000 MUR89.98660 BZD
5000 MUR224.96650 BZD
10000 MUR449.93300 BZD