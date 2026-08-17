سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الروبية الهندية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الروبية الهندية حاليًا 47.8076 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.015% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.314% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الروبية الهندية بين أعلى مستوى 47.8275 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 47.6485 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.199%.