История обменного курса белизский доллар–индийские рупии

Обменный курс белизский доллар/индийские рупии сейчас составляет 41,823, отражая изменение в размере 0.099% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.136% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/индийские рупии колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 41,847, и минимумом, равным 41,752, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.049% увеличение стоимости.