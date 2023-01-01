دولار بليزي إلى يورو

تحويل BZD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
٤٦٦٫١٨ eur

1.00000 BZD = 0.46618 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:30 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BZD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 EUR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86421.064288.46431.436461.659830.956518.1808
1GBP1.1571411.2315102.3721.662281.920771.106821.0389
1USD0.93970.812018183.12751.34981.55970.898717.084
1INR0.0113040.009768340.012029710.01623770.01876270.01081110.205516

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بليز

BZD إلى USD

BZD إلى ZAR

BZD إلى CAD

BZD إلى INR

BZD إلى SGD

BZD إلى GBP

BZD إلى AUD

BZD إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بليز / اليورو
1 BZD0.46618 EUR
5 BZD2.33088 EUR
10 BZD4.66177 EUR
20 BZD9.32354 EUR
50 BZD23.30885 EUR
100 BZD46.61770 EUR
250 BZD116.54425 EUR
500 BZD233.08850 EUR
1000 BZD466.17700 EUR
2000 BZD932.35400 EUR
5000 BZD2330.88500 EUR
10000 BZD4661.77000 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار بليز
1 EUR2.14511 BZD
5 EUR10.72555 BZD
10 EUR21.45110 BZD
20 EUR42.90220 BZD
50 EUR107.25550 BZD
100 EUR214.51100 BZD
250 EUR536.27750 BZD
500 EUR1072.55500 BZD
1000 EUR2145.11000 BZD
2000 EUR4290.22000 BZD
5000 EUR10725.55000 BZD
10000 EUR21451.10000 BZD