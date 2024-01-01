Белизские доллары в евро

Сконвертируйте BZD в EUR по реальному обменному курсу

1 000 bzd
459,24 eur

BZ$1,000 BZD = €0,4592 EUR

Среднерыночный курс в 04:13
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1 BZD в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,46820,4693
Низкий0,45700,4570
В среднем0,46330,4636
Изменить-1.29%-2.12%
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Соотношение 1 BZD к EUR

За последние 30 дней максимальный курс BZD к EUR составил 0,4682, а минимальный — 0,4570. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4633. Изменение курса BZD к EUR в процентном соотношении составило -1.29.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к EUR составил 0,4693, а минимальный — 0,4570. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4636. Изменение курса BZD к EUR в процентном соотношении составило -2.12.

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Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2831,37183,6451,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,0260,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

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BZD в SGD

BZD в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Евро
1 BZD0,45924 EUR
5 BZD2,29621 EUR
10 BZD4,59242 EUR
20 BZD9,18484 EUR
50 BZD22,96210 EUR
100 BZD45,92420 EUR
250 BZD114,81050 EUR
500 BZD229,62100 EUR
1000 BZD459,24200 EUR
2000 BZD918,48400 EUR
5000 BZD2 296,21000 EUR
10000 BZD4 592,42000 EUR
Обменные курсы Евро / Белизский доллар
1 EUR2,17750 BZD
5 EUR10,88750 BZD
10 EUR21,77500 BZD
20 EUR43,55000 BZD
50 EUR108,87500 BZD
100 EUR217,75000 BZD
250 EUR544,37500 BZD
500 EUR1 088,75000 BZD
1000 EUR2 177,50000 BZD
2000 EUR4 355,00000 BZD
5000 EUR10 887,50000 BZD
10000 EUR21 775,00000 BZD