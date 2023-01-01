روبل بيلاروسي إلى ليو روماني

تحويل BYN إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 byn
1850.47 ron

1.00000 BYN = 1.85047 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 7:22 UTC
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BYN إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.0643588.45651.435811.658640.956918.181
1GBP1.1576111.23215102.4021.662171.920131.1077221.0473
1USD0.939550.811589183.10851.3491.558360.899117.0818
1INR0.0113050.009765420.012032510.01623180.01875090.01081840.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / Romanian Leu
1 BYN1.85047 RON
5 BYN9.25235 RON
10 BYN18.50470 RON
20 BYN37.00940 RON
50 BYN92.52350 RON
100 BYN185.04700 RON
250 BYN462.61750 RON
500 BYN925.23500 RON
1000 BYN1850.47000 RON
2000 BYN3700.94000 RON
5000 BYN9252.35000 RON
10000 BYN18504.70000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الروبل البيلاروسي
1 RON0.54040 BYN
5 RON2.70201 BYN
10 RON5.40402 BYN
20 RON10.80804 BYN
50 RON27.02010 BYN
100 RON54.04020 BYN
250 RON135.10050 BYN
500 RON270.20100 BYN
1000 RON540.40200 BYN
2000 RON1080.80400 BYN
5000 RON2702.01000 BYN
10000 RON5404.02000 BYN