Белорусские рубли в румынские леи

Сконвертируйте BYN в RON по реальному обменному курсу

1 000 byn
1 395,41 ron

Br1,000 BYN = L1,395 RON

Среднерыночный курс в 03:58
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1 BYN в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,42501,4283
Низкий1,38941,3894
В среднем1,40931,4107
Изменить-1.46%-2.28%
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Соотношение 1 BYN к RON

За последние 30 дней максимальный курс BYN к RON составил 1,4250, а минимальный — 1,3894. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,4093. Изменение курса BYN к RON в процентном соотношении составило -1.46.

За последние 90 дней максимальный курс BYN к RON составил 1,4283, а минимальный — 1,3894. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,4107. Изменение курса BYN к RON в процентном соотношении составило -2.28.

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Популярные валюты

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3711,3441,4921,6590,9180,77318,28
1 CAD0,7310,9811,0891,210,670,56413,337
1 SGD0,7441,0211,111,2340,6830,57513,601
1 AUD0,670,9190,90111,1120,6150,51812,251

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Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белорусский рубль

BYN в USD

BYN в CAD

BYN в SGD

BYN в AUD

BYN в NZD

BYN в EUR

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BYN в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белорусский рубль / Румынский лей
1 BYN1,39541 RON
5 BYN6,97705 RON
10 BYN13,95410 RON
20 BYN27,90820 RON
50 BYN69,77050 RON
100 BYN139,54100 RON
250 BYN348,85250 RON
500 BYN697,70500 RON
1000 BYN1 395,41000 RON
2000 BYN2 790,82000 RON
5000 BYN6 977,05000 RON
10000 BYN13 954,10000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Белорусский рубль
1 RON0,71664 BYN
5 RON3,58318 BYN
10 RON7,16636 BYN
20 RON14,33272 BYN
50 RON35,83180 BYN
100 RON71,66360 BYN
250 RON179,15900 BYN
500 RON358,31800 BYN
1000 RON716,63600 BYN
2000 RON1 433,27200 BYN
5000 RON3 583,18000 BYN
10000 RON7 166,36000 BYN