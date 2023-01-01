بولا بوتسواني إلى فرنك سويسري

تحويل BWP إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٨٬٢٣٠ xpf

1.00000 BWP = 8.23012 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 7:11 UTC
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BWP إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.44731.435091.65820.957418.1821
1GBP1.1580811.2321102.4311.661981.920361.1087421.0566
1USD0.93990.811622183.1351.34891.55860.899917.09
1INR0.01130620.00976270.012028610.01622540.01874790.01082460.205569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / فرنك الـ CFP
1 BWP8.23012 XPF
5 BWP41.15060 XPF
10 BWP82.30120 XPF
20 BWP164.60240 XPF
50 BWP411.50600 XPF
100 BWP823.01200 XPF
250 BWP2057.53000 XPF
500 BWP4115.06000 XPF
1000 BWP8230.12000 XPF
2000 BWP16460.24000 XPF
5000 BWP41150.60000 XPF
10000 BWP82301.20000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Botswanan Pula
1 XPF0.12151 BWP
5 XPF0.60752 BWP
10 XPF1.21505 BWP
20 XPF2.43010 BWP
50 XPF6.07525 BWP
100 XPF12.15050 BWP
250 XPF30.37625 BWP
500 XPF60.75250 BWP
1000 XPF121.50500 BWP
2000 XPF243.01000 BWP
5000 XPF607.52500 BWP
10000 XPF1215.05000 BWP