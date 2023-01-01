بولا بوتسواني إلى شلن تنزاني

تحويل BWP إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
١٨٣٬٧٤٢ tzs

1.00000 BWP = 183.74200 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 7:8 UTC
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BWP إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.064488.48191.435451.658460.9574518.1872
1GBP1.1583511.2329102.4891.662691.9211.1090621.0663
1USD0.93950.811096183.12841.34861.558120.8994517.0868
1INR0.01130180.009757140.012029610.01622310.01874350.010820.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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BWP إلى GBP

BWP إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الشلن التنزاني
1 BWP183.74200 TZS
5 BWP918.71000 TZS
10 BWP1837.42000 TZS
20 BWP3674.84000 TZS
50 BWP9187.10000 TZS
100 BWP18374.20000 TZS
250 BWP45935.50000 TZS
500 BWP91871.00000 TZS
1000 BWP183742.00000 TZS
2000 BWP367484.00000 TZS
5000 BWP918710.00000 TZS
10000 BWP1837420.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Botswanan Pula
1 TZS0.00544 BWP
5 TZS0.02721 BWP
10 TZS0.05442 BWP
20 TZS0.10885 BWP
50 TZS0.27212 BWP
100 TZS0.54424 BWP
250 TZS1.36061 BWP
500 TZS2.72121 BWP
1000 TZS5.44242 BWP
2000 TZS10.88484 BWP
5000 TZS27.21210 BWP
10000 TZS54.42420 BWP