Botsvana pulasından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile BWP → TZS çevirin

1.000 bwp
187.195 tzs

1,000 BWP = 187,2 TZS

20:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Botsvana pulasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Tanzanya Şilini
1 BWP187,19500 TZS
5 BWP935,97500 TZS
10 BWP1.871,95000 TZS
20 BWP3.743,90000 TZS
50 BWP9.359,75000 TZS
100 BWP18.719,50000 TZS
250 BWP46.798,75000 TZS
500 BWP93.597,50000 TZS
1000 BWP187.195,00000 TZS
2000 BWP374.390,00000 TZS
5000 BWP935.975,00000 TZS
10000 BWP1.871.950,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Botsvana Pulası
1 TZS0,00534 BWP
5 TZS0,02671 BWP
10 TZS0,05342 BWP
20 TZS0,10684 BWP
50 TZS0,26710 BWP
100 TZS0,53420 BWP
250 TZS1,33551 BWP
500 TZS2,67102 BWP
1000 TZS5,34204 BWP
2000 TZS10,68408 BWP
5000 TZS26,71020 BWP
10000 TZS53,42040 BWP