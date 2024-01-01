Ботсванские пулы в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте BWP в TZS по реальному обменному курсу

1 000 bwp
197 837 tzs

P1,000 BWP = tzs197,8 TZS

Среднерыночный курс в 21:25
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1 BWP в TZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий198,2370198,2370
Низкий192,9400186,1740
В среднем195,1320191,9458
Изменить2.16%6.00%
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Соотношение 1 BWP к TZS

За последние 30 дней максимальный курс BWP к TZS составил 198,2370, а минимальный — 192,9400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 195,1320. Изменение курса BWP к TZS в процентном соотношении составило 2.16.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к TZS составил 198,2370, а минимальный — 186,1740. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 191,9458. Изменение курса BWP к TZS в процентном соотношении составило 6.00.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2840,9181,3441,3711,6590,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,9111,4641,4921,8060,8411,625
1 SGD0,74413,6040,68311,021,2340,5751,11

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванская пула

BWP в USD

BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Танзанийский шиллинг
1 BWP197,83700 TZS
5 BWP989,18500 TZS
10 BWP1 978,37000 TZS
20 BWP3 956,74000 TZS
50 BWP9 891,85000 TZS
100 BWP19 783,70000 TZS
250 BWP49 459,25000 TZS
500 BWP98 918,50000 TZS
1000 BWP197 837,00000 TZS
2000 BWP395 674,00000 TZS
5000 BWP989 185,00000 TZS
10000 BWP1 978 370,00000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Ботсванская пула
1 TZS0,00505 BWP
5 TZS0,02527 BWP
10 TZS0,05055 BWP
20 TZS0,10109 BWP
50 TZS0,25273 BWP
100 TZS0,50547 BWP
250 TZS1,26367 BWP
500 TZS2,52734 BWP
1000 TZS5,05468 BWP
2000 TZS10,10936 BWP
5000 TZS25,27340 BWP
10000 TZS50,54680 BWP