История обменного курса ботсванская пула–танзанийские шиллинги

Обменный курс ботсванская пула/танзанийские шиллинги сейчас составляет 197,837, отражая изменение в размере 0.265% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.703% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 198,371, и минимумом, равным 196,227, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.657% уменьшение стоимости.