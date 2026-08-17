سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى الشلنات التنزانية

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى الشلنات التنزانية حاليًا 188.067 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -2.897% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.301% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى الشلنات التنزانية بين أعلى مستوى 194.202 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 185.971 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.411%.