10 танзанийских шиллингов в ботсванские пулы

Сконвертируйте TZS в BWP по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = P0,004991 BWP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса TZS к BWP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BWP
1 TZS в BWPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00500,0050
Низкий0,00490,0048
В среднем0,00490,0049
Изменение2.76%-0.19%
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Соотношение 1 TZS к BWP

За последние 30 дней максимальный курс TZS к BWP составил 0,0050, а минимальный — 0,0049. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0049. Изменение курса TZS к BWP в процентном соотношении составило 2.76.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к BWP составил 0,0050, а минимальный — 0,0048. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0049. Изменение курса TZS к BWP в процентном соотношении составило -0.19.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,5190,77417,63184,3840,933
1 SGD0,75411,0481,1450,58313,28663,5880,703
1 CAD0,7190,95411,0920,55712,67660,6690,671
1 AUD0,6580,8730,91510,5111,60455,5380,614

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Ботсванская пула
1 TZS0,00499 BWP
5 TZS0,02496 BWP
10 TZS0,04991 BWP
20 TZS0,09982 BWP
50 TZS0,24956 BWP
100 TZS0,49911 BWP
250 TZS1,24778 BWP
500 TZS2,49556 BWP
1000 TZS4,99111 BWP
2000 TZS9,98222 BWP
5000 TZS24,95555 BWP
10000 TZS49,91110 BWP
Обменные курсы Ботсванская пула / Танзанийский шиллинг
1 BWP200,35600 TZS
5 BWP1 001,78000 TZS
10 BWP2 003,56000 TZS
20 BWP4 007,12000 TZS
50 BWP10 017,80000 TZS
100 BWP20 035,60000 TZS
250 BWP50 089,00000 TZS
500 BWP100 178,00000 TZS
1000 BWP200 356,00000 TZS
2000 BWP400 712,00000 TZS
5000 BWP1 001 780,00000 TZS
10000 BWP2 003 560,00000 TZS