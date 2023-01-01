بولا بوتسواني إلى رينغيت ماليزي

تحويل BWP إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٣٤٣٫٩٠ myr

1.00000 BWP = 0.34390 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:4 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BWP إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 MYR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.064588.51581.435641.6590.957518.1888
1GBP1.1580111.2327102.5021.662481.921141.108821.0628
1USD0.93940.811227183.15251.348651.558480.899517.0867
1INR0.01129740.00975590.012026110.0162190.01874250.01081750.205486

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

BWP إلى USD

BWP إلى ZAR

BWP إلى EUR

BWP إلى SGD

BWP إلى CAD

BWP إلى NZD

BWP إلى GBP

BWP إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / رينغيت ماليزي
1 BWP0.34390 MYR
5 BWP1.71951 MYR
10 BWP3.43901 MYR
20 BWP6.87802 MYR
50 BWP17.19505 MYR
100 BWP34.39010 MYR
250 BWP85.97525 MYR
500 BWP171.95050 MYR
1000 BWP343.90100 MYR
2000 BWP687.80200 MYR
5000 BWP1719.50500 MYR
10000 BWP3439.01000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Botswanan Pula
1 MYR2.90781 BWP
5 MYR14.53905 BWP
10 MYR29.07810 BWP
20 MYR58.15620 BWP
50 MYR145.39050 BWP
100 MYR290.78100 BWP
250 MYR726.95250 BWP
500 MYR1453.90500 BWP
1000 MYR2907.81000 BWP
2000 MYR5815.62000 BWP
5000 MYR14539.05000 BWP
10000 MYR29078.10000 BWP