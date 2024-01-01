Ботсванские пулы в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте BWP в MYR по реальному обменному курсу

1 000 bwp
346,53 myr

P1,000 BWP = RM0,3465 MYR

Среднерыночный курс в 03:20
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1 BWP в MYRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,34880,3501
Низкий0,34560,3414
В среднем0,34710,3466
Изменить-0.51%0.33%
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Соотношение 1 BWP к MYR

За последние 30 дней максимальный курс BWP к MYR составил 0,3488, а минимальный — 0,3456. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3471. Изменение курса BWP к MYR в процентном соотношении составило -0.51.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к MYR составил 0,3501, а минимальный — 0,3414. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3466. Изменение курса BWP к MYR в процентном соотношении составило 0.33.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2850,9181,3441,3711,6580,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,91111,4641,4921,8060,8411,624
1 SGD0,74413,6030,68311,021,2340,5751,11

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванская пула

BWP в USD

BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Малайзийский ринггит
1 BWP0,34653 MYR
5 BWP1,73264 MYR
10 BWP3,46529 MYR
20 BWP6,93058 MYR
50 BWP17,32645 MYR
100 BWP34,65290 MYR
250 BWP86,63225 MYR
500 BWP173,26450 MYR
1000 BWP346,52900 MYR
2000 BWP693,05800 MYR
5000 BWP1 732,64500 MYR
10000 BWP3 465,29000 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Ботсванская пула
1 MYR2,88576 BWP
5 MYR14,42880 BWP
10 MYR28,85760 BWP
20 MYR57,71520 BWP
50 MYR144,28800 BWP
100 MYR288,57600 BWP
250 MYR721,44000 BWP
500 MYR1 442,88000 BWP
1000 MYR2 885,76000 BWP
2000 MYR5 771,52000 BWP
5000 MYR14 428,80000 BWP
10000 MYR28 857,60000 BWP