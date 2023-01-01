1 ботсванская пула в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте BWP в MYR по реальному обменному курсу

1 bwp
0.34 myr

1.00000 BWP = 0.34445 MYR

Среднерыночный курс в 17:30 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса BWP к MYR

1 мин. назад 1 BWP → 0 MYR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859451.074589.12031.455891.671590.9591518.412
1GBP1.1635311.25015103.6891.693891.944851.11621.4218
1USD0.930650.799904182.94121.354951.555690.8926517.1354
1INR0.01122080.009644230.012056710.01633630.01875660.01076240.206597

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for ботсванская пула

BWP в USD

BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

BWP в GBP

BWP в AUD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Ботсванская пула / Малайзийский ринггит
1 BWP0.34445 MYR
5 BWP1.72224 MYR
10 BWP3.44448 MYR
20 BWP6.88896 MYR
50 BWP17.22240 MYR
100 BWP34.44480 MYR
250 BWP86.11200 MYR
500 BWP172.22400 MYR
1000 BWP344.44800 MYR
2000 BWP688.89600 MYR
5000 BWP1722.24000 MYR
10000 BWP3444.48000 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Ботсванская пула
1 MYR2.90320 BWP
5 MYR14.51600 BWP
10 MYR29.03200 BWP
20 MYR58.06400 BWP
50 MYR145.16000 BWP
100 MYR290.32000 BWP
250 MYR725.80000 BWP
500 MYR1451.60000 BWP
1000 MYR2903.20000 BWP
2000 MYR5806.40000 BWP
5000 MYR14516.00000 BWP
10000 MYR29032.00000 BWP