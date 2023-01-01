بولا بوتسواني إلى ليو مولدوفي

تحويل BWP إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
١٬٣٢٩٫١٢ mdl

1.00000 BWP = 1.32912 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 7:3 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BWP إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 MDL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.064688.52951.435511.65890.957518.1948
1GBP1.1579411.2327102.5081.662171.920841.1087321.0677
1USD0.93930.811227183.15751.34841.558240.899417.0907
1INR0.01129570.009755310.012025410.0162150.01873840.01081560.205522

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

BWP إلى USD

BWP إلى ZAR

BWP إلى EUR

BWP إلى SGD

BWP إلى CAD

BWP إلى NZD

BWP إلى GBP

BWP إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane