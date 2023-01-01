بولا بوتسواني إلى ريال برازيلي

تحويل BWP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
357.72 brl

1.00000 BWP = 0.35772 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 6:57 UTC
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BWP إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.065388.57211.437041.660120.9577518.2058
1GBP1.1574111.233102.5151.663261.921461.1085121.0717
1USD0.93870.81103183.14291.348951.558360.8990517.0898
1INR0.01129020.009754650.012027510.01622450.01874320.01081330.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الريال البرازيلي
1 BWP0.35772 BRL
5 BWP1.78859 BRL
10 BWP3.57719 BRL
20 BWP7.15438 BRL
50 BWP17.88595 BRL
100 BWP35.77190 BRL
250 BWP89.42975 BRL
500 BWP178.85950 BRL
1000 BWP357.71900 BRL
2000 BWP715.43800 BRL
5000 BWP1788.59500 BRL
10000 BWP3577.19000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Botswanan Pula
1 BRL2.79549 BWP
5 BRL13.97745 BWP
10 BRL27.95490 BWP
20 BRL55.90980 BWP
50 BRL139.77450 BWP
100 BRL279.54900 BWP
250 BRL698.87250 BWP
500 BRL1397.74500 BWP
1000 BRL2795.49000 BWP
2000 BRL5590.98000 BWP
5000 BRL13977.45000 BWP
10000 BRL27954.90000 BWP