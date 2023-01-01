بولا بوتسواني إلى ليف بلغاري

تحويل BWP إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
١٣٤٫٥٧ bgn

1.00000 BWP = 0.13457 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 6:56 UTC
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BWP إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.065488.57791.437281.660540.957818.2051
1GBP1.1575411.23315102.5251.663581.921991.1086921.0716
1USD0.93860.810931183.14051.349051.55860.89917.0876
1INR0.01128950.009753750.012027810.01622610.01874660.0108130.205527

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / لياف بلغاري
1 BWP0.13457 BGN
5 BWP0.67285 BGN
10 BWP1.34571 BGN
20 BWP2.69142 BGN
50 BWP6.72855 BGN
100 BWP13.45710 BGN
250 BWP33.64275 BGN
500 BWP67.28550 BGN
1000 BWP134.57100 BGN
2000 BWP269.14200 BGN
5000 BWP672.85500 BGN
10000 BWP1345.71000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Botswanan Pula
1 BGN7.43100 BWP
5 BGN37.15500 BWP
10 BGN74.31000 BWP
20 BGN148.62000 BWP
50 BGN371.55000 BWP
100 BGN743.10000 BWP
250 BGN1857.75000 BWP
500 BGN3715.50000 BWP
1000 BGN7431.00000 BWP
2000 BGN14862.00000 BWP
5000 BGN37155.00000 BWP
10000 BGN74310.00000 BWP