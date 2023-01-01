دولار بروني إلى ريال عماني

تحويل BND إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
281.553 omr

1.00000 BND = 0.28155 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:50 UTC
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BND إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.063988.41331.435151.659750.9569518.215
1GBP1.1582811.2322102.41.662181.922311.1084121.0965
1USD0.939950.811557183.1031.348951.560060.8995517.121
1INR0.01131050.009765670.012033310.01623230.01877260.01082450.206021

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / الريال العماني
1 BND0.28155 OMR
5 BND1.40776 OMR
10 BND2.81553 OMR
20 BND5.63106 OMR
50 BND14.07765 OMR
100 BND28.15530 OMR
250 BND70.38825 OMR
500 BND140.77650 OMR
1000 BND281.55300 OMR
2000 BND563.10600 OMR
5000 BND1407.76500 OMR
10000 BND2815.53000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار بروني
1 OMR3.55173 BND
5 OMR17.75865 BND
10 OMR35.51730 BND
20 OMR71.03460 BND
50 OMR177.58650 BND
100 OMR355.17300 BND
250 OMR887.93250 BND
500 OMR1775.86500 BND
1000 OMR3551.73000 BND
2000 OMR7103.46000 BND
5000 OMR17758.65000 BND
10000 OMR35517.30000 BND