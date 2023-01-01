10 آلاف دولار بروني إلى ريال عماني

تحويل BND إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

10000 bnd
2842.160 omr

1.00000 BND = 0.28422 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:28 UTC
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BND إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.077289.08141.464881.670340.9541518.4115
1GBP1.1687711.259104.1161.712111.952241.1151821.5188
1USD0.928350.794281182.69721.35991.550630.8857517.092
1INR0.01122570.009604690.012092310.01644430.01875070.01071080.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / الريال العماني
1 BND0.28422 OMR
5 BND1.42108 OMR
10 BND2.84216 OMR
20 BND5.68432 OMR
50 BND14.21080 OMR
100 BND28.42160 OMR
250 BND71.05400 OMR
500 BND142.10800 OMR
1000 BND284.21600 OMR
2000 BND568.43200 OMR
5000 BND1421.08000 OMR
10000 BND2842.16000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار بروني
1 OMR3.51845 BND
5 OMR17.59225 BND
10 OMR35.18450 BND
20 OMR70.36900 BND
50 OMR175.92250 BND
100 OMR351.84500 BND
250 OMR879.61250 BND
500 OMR1759.22500 BND
1000 OMR3518.45000 BND
2000 OMR7036.90000 BND
5000 OMR17592.25000 BND
10000 OMR35184.50000 BND