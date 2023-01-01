500 دولار بروني إلى ريال عماني

تحويل BND إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ bnd
١٤٢٫١٥٠ omr

1.00000 BND = 0.28430 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:29 UTC
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BND إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.077289.08141.464781.670210.954218.4115
1GBP1.1688411.2591104.1241.712121.952241.1153121.5205
1USD0.928350.794218182.69721.35981.550510.885817.092
1INR0.01122570.009603930.012092310.01644310.01874920.01071140.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / الريال العماني
1 BND0.28430 OMR
5 BND1.42150 OMR
10 BND2.84300 OMR
20 BND5.68600 OMR
50 BND14.21500 OMR
100 BND28.43000 OMR
250 BND71.07500 OMR
500 BND142.15000 OMR
1000 BND284.30000 OMR
2000 BND568.60000 OMR
5000 BND1421.50000 OMR
10000 BND2843.00000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار بروني
1 OMR3.51741 BND
5 OMR17.58705 BND
10 OMR35.17410 BND
20 OMR70.34820 BND
50 OMR175.87050 BND
100 OMR351.74100 BND
250 OMR879.35250 BND
500 OMR1758.70500 BND
1000 OMR3517.41000 BND
2000 OMR7034.82000 BND
5000 OMR17587.05000 BND
10000 OMR35174.10000 BND