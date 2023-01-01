دولار بروني إلى جنيه مصري

تحويل BND إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
22598.50 egp

1.00000 BND = 22.59850 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 5:44 UTC
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BND إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0635588.37251.434781.65920.957118.2085
1GBP1.1582111.2319102.3611.661891.921841.1085221.0907
1USD0.94020.811754183.0921.349051.560060.8999517.1205
1INR0.01131570.009769340.012034910.01623560.01877510.01083080.206043

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / جنيه مصري
1 BND22.59850 EGP
5 BND112.99250 EGP
10 BND225.98500 EGP
20 BND451.97000 EGP
50 BND1129.92500 EGP
100 BND2259.85000 EGP
250 BND5649.62500 EGP
500 BND11299.25000 EGP
1000 BND22598.50000 EGP
2000 BND45197.00000 EGP
5000 BND112992.50000 EGP
10000 BND225985.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / دولار بروني
1 EGP0.04425 BND
5 EGP0.22125 BND
10 EGP0.44251 BND
20 EGP0.88502 BND
50 EGP2.21254 BND
100 EGP4.42508 BND
250 EGP11.06270 BND
500 EGP22.12540 BND
1000 EGP44.25080 BND
2000 EGP88.50160 BND
5000 EGP221.25400 BND
10000 EGP442.50800 BND