文莱元兑埃及磅

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1 BND兑EGP过去 30 天过去 90 天
37.160637.1606
35.582834.6109
一般36.115335.4886
更改4.32%6.12%
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1 BND 兑 EGP 统计信息

过去 30 天，BND 兑 EGP 的表现如下：30 天高点为 37.1606，30 天低点为 35.5828。这意味着 30 天平均值为 36.1153。BND 兑 EGP 的变化为 4.32。

过去 90 天，BND 兑 EGP 的表现如下：90 天高点为 37.1606，90 天低点为 34.6109。这意味着 90 天平均值为 35.4886。BND 兑 EGP 的变化为 6.12。

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文莱元/埃及镑汇率
1 BND37.12640 EGP
5 BND185.63200 EGP
10 BND371.26400 EGP
20 BND742.52800 EGP
50 BND1,856.32000 EGP
100 BND3,712.64000 EGP
250 BND9,281.60000 EGP
500 BND18,563.20000 EGP
1000 BND37,126.40000 EGP
2000 BND74,252.80000 EGP
5000 BND185,632.00000 EGP
10000 BND371,264.00000 EGP
埃及镑/文莱元汇率
1 EGP0.02694 BND
5 EGP0.13468 BND
10 EGP0.26935 BND
20 EGP0.53870 BND
50 EGP1.34675 BND
100 EGP2.69350 BND
250 EGP6.73375 BND
500 EGP13.46750 BND
1000 EGP26.93500 BND
2000 EGP53.87000 BND
5000 EGP134.67500 BND
10000 EGP269.35000 BND