دولار برمودي إلى روبية سريلانكي

تحويل BMD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bmd
324950 lkr

1.00000 BMD = 324.95000 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:32 UTC
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BMD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0635588.37831.434991.659720.957218.2161
1GBP1.1583511.232102.3761.662281.92261.1087721.1012
1USD0.940250.811688183.09751.349251.560550.917.1276
1INR0.0113150.00976790.012034110.0162370.01877970.01083070.206115

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / روبية سريلانكية
1 BMD324.95000 LKR
5 BMD1624.75000 LKR
10 BMD3249.50000 LKR
20 BMD6499.00000 LKR
50 BMD16247.50000 LKR
100 BMD32495.00000 LKR
250 BMD81237.50000 LKR
500 BMD162475.00000 LKR
1000 BMD324950.00000 LKR
2000 BMD649900.00000 LKR
5000 BMD1624750.00000 LKR
10000 BMD3249500.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Bermudan Dollar
1 LKR0.00308 BMD
5 LKR0.01539 BMD
10 LKR0.03077 BMD
20 LKR0.06155 BMD
50 LKR0.15387 BMD
100 LKR0.30774 BMD
250 LKR0.76935 BMD
500 LKR1.53870 BMD
1000 LKR3.07740 BMD
2000 LKR6.15480 BMD
5000 LKR15.38700 BMD
10000 LKR30.77400 BMD