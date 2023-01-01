دولار برمودي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BMD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٣٬٨١٨٫١٠ ils

1.00000 BMD = 3.81810 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 5:30 UTC
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BMD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.38781.434961.65980.957218.2159
1GBP1.1584811.2321102.3911.662291.922751.108921.1017
1USD0.94020.811622183.10251.349151.560550.917.1266
1INR0.01131380.009766520.012033310.01623480.01877860.010830.20609

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Israeli New Sheqel
1 BMD3.81810 ILS
5 BMD19.09050 ILS
10 BMD38.18100 ILS
20 BMD76.36200 ILS
50 BMD190.90500 ILS
100 BMD381.81000 ILS
250 BMD954.52500 ILS
500 BMD1909.05000 ILS
1000 BMD3818.10000 ILS
2000 BMD7636.20000 ILS
5000 BMD19090.50000 ILS
10000 BMD38181.00000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Bermudan Dollar
1 ILS0.26191 BMD
5 ILS1.30955 BMD
10 ILS2.61910 BMD
20 ILS5.23820 BMD
50 ILS13.09550 BMD
100 ILS26.19100 BMD
250 ILS65.47750 BMD
500 ILS130.95500 BMD
1000 ILS261.91000 BMD
2000 ILS523.82000 BMD
5000 ILS1309.55000 BMD
10000 ILS2619.10000 BMD