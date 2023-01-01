دولار برمودي إلى فرنك سويسري

تحويل BMD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٨٩٩٫٩٠ chf

1.00000 BMD = 0.89990 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 5:27 UTC
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BMD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.0635588.37831.434781.659330.9570518.2157
1GBP1.1586111.23225102.3971.662371.922541.1088521.1051
1USD0.940250.811524183.09751.349051.560180.899917.1273
1INR0.0113150.009765920.012034110.01623450.01877530.01082940.206111

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / الفرنك السويسري
1 BMD0.89990 CHF
5 BMD4.49950 CHF
10 BMD8.99900 CHF
20 BMD17.99800 CHF
50 BMD44.99500 CHF
100 BMD89.99000 CHF
250 BMD224.97500 CHF
500 BMD449.95000 CHF
1000 BMD899.90000 CHF
2000 BMD1799.80000 CHF
5000 BMD4499.50000 CHF
10000 BMD8999.00000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Bermudan Dollar
1 CHF1.11123 BMD
5 CHF5.55615 BMD
10 CHF11.11230 BMD
20 CHF22.22460 BMD
50 CHF55.56150 BMD
100 CHF111.12300 BMD
250 CHF277.80750 BMD
500 CHF555.61500 BMD
1000 CHF1111.23000 BMD
2000 CHF2222.46000 BMD
5000 CHF5556.15000 BMD
10000 CHF11112.30000 BMD