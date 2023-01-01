دينار بحريني إلى دينار تونسي

تحويل BHD إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٨٬٣٠٨٫٩٣٠ tnd

1.00000 BHD = 8.30893 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 5:22 UTC
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BHD إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.38551.434931.659960.957118.218
1GBP1.1584811.23235102.3991.662441.923141.1087821.1065
1USD0.94010.811458183.09251.3491.560550.899817.127
1INR0.01131410.009765720.012034810.01623490.01878090.01082890.20612

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Tunisian Dinar
1 BHD8.30893 TND
5 BHD41.54465 TND
10 BHD83.08930 TND
20 BHD166.17860 TND
50 BHD415.44650 TND
100 BHD830.89300 TND
250 BHD2077.23250 TND
500 BHD4154.46500 TND
1000 BHD8308.93000 TND
2000 BHD16617.86000 TND
5000 BHD41544.65000 TND
10000 BHD83089.30000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Bahraini Dinar
1 TND0.12035 BHD
5 TND0.60176 BHD
10 TND1.20352 BHD
20 TND2.40704 BHD
50 TND6.01760 BHD
100 TND12.03520 BHD
250 TND30.08800 BHD
500 TND60.17600 BHD
1000 TND120.35200 BHD
2000 TND240.70400 BHD
5000 TND601.76000 BHD
10000 TND1203.52000 BHD