دينار بحريني إلى منات تركمانستاني

تحويل BHD إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
9271.05 tmt

1.00000 BHD = 9.27105 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 5:22 UTC
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BHD إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.38551.434931.659960.957118.218
1GBP1.1584811.23235102.3991.662441.923141.1087821.1065
1USD0.94010.811458183.09251.3491.560550.899817.127
1INR0.01131410.009765720.012034810.01623490.01878090.01082890.20612

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Turkmenistani Manat
1 BHD9.27105 TMT
5 BHD46.35525 TMT
10 BHD92.71050 TMT
20 BHD185.42100 TMT
50 BHD463.55250 TMT
100 BHD927.10500 TMT
250 BHD2317.76250 TMT
500 BHD4635.52500 TMT
1000 BHD9271.05000 TMT
2000 BHD18542.10000 TMT
5000 BHD46355.25000 TMT
10000 BHD92710.50000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Bahraini Dinar
1 TMT0.10786 BHD
5 TMT0.53931 BHD
10 TMT1.07863 BHD
20 TMT2.15726 BHD
50 TMT5.39315 BHD
100 TMT10.78630 BHD
250 TMT26.96575 BHD
500 TMT53.93150 BHD
1000 TMT107.86300 BHD
2000 TMT215.72600 BHD
5000 TMT539.31500 BHD
10000 TMT1078.63000 BHD