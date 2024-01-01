Bahreyn dinarından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile BHD → TMT çevirin

1.000 bhd
9.283,82 tmt

1,000 BHD = 9,284 TMT

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6090,941,68418,8621.239,861,3771,362
1 INR0,01210,0110,020,22614,8290,0160,016
1 EUR1,06488,96911,79220,0711.319,341,4661,449
1 NZD0,59449,6390,558111,198736,1050,8180,808

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Bahreyn dinarından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

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BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Türkmenistan Manatı
1 BHD9,28382 TMT
5 BHD46,41910 TMT
10 BHD92,83820 TMT
20 BHD185,67640 TMT
50 BHD464,19100 TMT
100 BHD928,38200 TMT
250 BHD2.320,95500 TMT
500 BHD4.641,91000 TMT
1000 BHD9.283,82000 TMT
2000 BHD18.567,64000 TMT
5000 BHD46.419,10000 TMT
10000 BHD92.838,20000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Bahreyn Dinarı
1 TMT0,10771 BHD
5 TMT0,53857 BHD
10 TMT1,07714 BHD
20 TMT2,15428 BHD
50 TMT5,38570 BHD
100 TMT10,77140 BHD
250 TMT26,92850 BHD
500 TMT53,85700 BHD
1000 TMT107,71400 BHD
2000 TMT215,42800 BHD
5000 TMT538,57000 BHD
10000 TMT1.077,14000 BHD