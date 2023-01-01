دينار بحريني إلى ليو روماني

تحويل BHD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
12395.40 ron

1.00000 BHD = 12.39540 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 5:20 UTC
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BHD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063788.37861.434771.65970.95718.2141
1GBP1.1586111.23245102.3991.662391.9231.1087921.1036
1USD0.94010.811392183.0861.348851.560310.899717.1233
1INR0.0113150.009765690.012035710.01623440.01877940.01082850.206091

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Romanian Leu
1 BHD12.39540 RON
5 BHD61.97700 RON
10 BHD123.95400 RON
20 BHD247.90800 RON
50 BHD619.77000 RON
100 BHD1239.54000 RON
250 BHD3098.85000 RON
500 BHD6197.70000 RON
1000 BHD12395.40000 RON
2000 BHD24790.80000 RON
5000 BHD61977.00000 RON
10000 BHD123954.00000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Bahraini Dinar
1 RON0.08067 BHD
5 RON0.40337 BHD
10 RON0.80675 BHD
20 RON1.61350 BHD
50 RON4.03374 BHD
100 RON8.06748 BHD
250 RON20.16870 BHD
500 RON40.33740 BHD
1000 RON80.67480 BHD
2000 RON161.34960 BHD
5000 RON403.37400 BHD
10000 RON806.74800 BHD