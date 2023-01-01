دينار بحريني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BHD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
١٠٬١٣٠٫٨٠ ils

1.00000 BHD = 10.13080 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 5:15 UTC
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BHD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37491.434671.659830.9571518.2182
1GBP1.1584811.2323102.3831.662061.922911.1088421.1058
1USD0.94010.811491183.08251.348751.560430.8998517.1272
1INR0.01131540.009767290.012036210.01623390.01878170.01083080.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

BHD إلى INR

BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Israeli New Sheqel
1 BHD10.13080 ILS
5 BHD50.65400 ILS
10 BHD101.30800 ILS
20 BHD202.61600 ILS
50 BHD506.54000 ILS
100 BHD1013.08000 ILS
250 BHD2532.70000 ILS
500 BHD5065.40000 ILS
1000 BHD10130.80000 ILS
2000 BHD20261.60000 ILS
5000 BHD50654.00000 ILS
10000 BHD101308.00000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Bahraini Dinar
1 ILS0.09871 BHD
5 ILS0.49355 BHD
10 ILS0.98709 BHD
20 ILS1.97418 BHD
50 ILS4.93545 BHD
100 ILS9.87091 BHD
250 ILS24.67727 BHD
500 ILS49.35455 BHD
1000 ILS98.70910 BHD
2000 ILS197.41820 BHD
5000 ILS493.54550 BHD
10000 ILS987.09100 BHD