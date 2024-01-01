Bahreyn dinarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile BHD → ILS çevirin

1.000 bhd
9.946,29 ils

1,000 BHD = 9,946 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bahreyn dinarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 BHD9,94629 ILS
5 BHD49,73145 ILS
10 BHD99,46290 ILS
20 BHD198,92580 ILS
50 BHD497,31450 ILS
100 BHD994,62900 ILS
250 BHD2.486,57250 ILS
500 BHD4.973,14500 ILS
1000 BHD9.946,29000 ILS
2000 BHD19.892,58000 ILS
5000 BHD49.731,45000 ILS
10000 BHD99.462,90000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Bahreyn Dinarı
1 ILS0,10054 BHD
5 ILS0,50270 BHD
10 ILS1,00540 BHD
20 ILS2,01080 BHD
50 ILS5,02700 BHD
100 ILS10,05400 BHD
250 ILS25,13500 BHD
500 ILS50,27000 BHD
1000 ILS100,54000 BHD
2000 ILS201,08000 BHD
5000 ILS502,70000 BHD
10000 ILS1.005,40000 BHD