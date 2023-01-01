دينار بحريني إلى نغولتروم بوتاني
تحويل BHD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار بحريني إلى نغولتروم بوتاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Bahraini Dinar / نغولتروم بوتاني
|1 BHD
|220.41400 BTN
|5 BHD
|1102.07000 BTN
|10 BHD
|2204.14000 BTN
|20 BHD
|4408.28000 BTN
|50 BHD
|11020.70000 BTN
|100 BHD
|22041.40000 BTN
|250 BHD
|55103.50000 BTN
|500 BHD
|110207.00000 BTN
|1000 BHD
|220414.00000 BTN
|2000 BHD
|440828.00000 BTN
|5000 BHD
|1102070.00000 BTN
|10000 BHD
|2204140.00000 BTN