دينار بحريني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل BHD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٢٢٠٬٤١٤ btn

1.00000 BHD = 220.41400 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 5:11 UTC
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BHD إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.35881.43451.659510.9570518.2168
1GBP1.1584811.23205102.3621.661851.922521.1087221.1039
1USD0.94030.811655183.0831.348851.560430.8999517.1291
1INR0.01131750.009769210.012036210.0162350.01878160.01083190.206169

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / نغولتروم بوتاني
1 BHD220.41400 BTN
5 BHD1102.07000 BTN
10 BHD2204.14000 BTN
20 BHD4408.28000 BTN
50 BHD11020.70000 BTN
100 BHD22041.40000 BTN
250 BHD55103.50000 BTN
500 BHD110207.00000 BTN
1000 BHD220414.00000 BTN
2000 BHD440828.00000 BTN
5000 BHD1102070.00000 BTN
10000 BHD2204140.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Bahraini Dinar
1 BTN0.00454 BHD
5 BTN0.02268 BHD
10 BTN0.04537 BHD
20 BTN0.09074 BHD
50 BTN0.22685 BHD
100 BTN0.45369 BHD
250 BTN1.13423 BHD
500 BTN2.26846 BHD
1000 BTN4.53692 BHD
2000 BTN9.07384 BHD
5000 BTN22.68460 BHD
10000 BTN45.36920 BHD